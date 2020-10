Covid-19 : le Royaume-Uni durcit ses restrictions dans les zones à risque, les bars fermés à Liverpool

Cette fois, Boris Johnson a dû discuter, argumenter, convaincre, céder aussi. Pour la mise en place de nouvelles restrictions anti Covid-19 avec un système d'alerte différencié, lundi 12 octobre, le Premier ministre britannique n’a pas pu décider complètement seul. Les élus du nord - territoires les plus pauvres du pays - ont haussé le ton avant ces annonces, estimant que les pistes de réflexion allaient trop loin et risquaient de frapper trop fort d’un point de vue économique. Ils ont sans doute obtenu que les restaurants restent ouverts sur tout le territoire.

Quand Boris Johnson a dévoilé le niveau 3, celui qu’il nomme "très élevé", il a précisé que cela ne concernait, à ce stade, que Liverpool et ses environs."Le niveau très élevé s’appliquera là où les taux de transmission augmentent le plus rapidement, a annoncé le chef du gouvernement. Là où les services de santé pourraient se retrouver sous une pression insupportable si nous ne décidons pas des restrictions supplémentaires."

Dans les territoires classés en niveau 3, toutes les règles déjà en vigueur s'appliqueront par ailleurs : interdiction de se rassembler à plus de six personnes, à l’extérieur ou à l’intérieur et couvre-feu pour tous les commerces à 22 heures. Ces restrictions de base touchent la majeure partie du pays, c’est ce qui est désormais qualifié de niveau "moyen", le niveau 1.

