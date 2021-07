Covid-19 : le pass sanitaire testé dans les restaurants de Normandie

Un QR code en guise d'apéritif. Avant de s'installer à table, les clients des restaurants de Deauville (Calvados) doivent présenter leur pass sanitaire. "Je suis assez étonné de voir que les gens respectent ce devoir civique", commente Pierre Luidgi, employé du restaurant Il Parasol. "On ne peut pas faire autrement. Et puis c'est la liberté, on s'est vacciné pour aller où on veut, c'est tout", confie une cliente.

Souplesse jusqu'au 1er août

Une expérimentation qui intervient une semaine avant la date nationale pour limiter la propagation du Covid-19, très forte sur la côte fleurie. Le pass sanitaire anticipé a été préféré au couvre-feu à 23 heures et à une nouvelle fermeture. Il est appliqué avec une certaine souplesse. Au 1er août, le pass sanitaire deviendra aussi obligatoire dans les hôpitaux, les avions et les trains. Les centres commerciaux ne sont pas concernés.