Covid-19 : le carnaval de Dunkerque encore annulé

Cette année encore, le carnaval de Dunkerque (Nord), l’un des plus importants de France, ne pourra pas avoir lieu. Une très mauvaise nouvelle pour ce patron de bar. Cet événement lui permet de doubler son chiffre d’affaires en un seul mois, alors que les aides de l’État lui permettent de garder actuellement la tête hors de l’eau. "On a été bien indemnisés, donc on peut encore passer le cap. De toute façon le carnaval reviendra, c’est intemporel", confie Denis Vansparvel, restaurateur.

Situation sanitaire préoccupante

L’autre secteur qui va subir des pertes économiques est l’hôtellerie. Une patronne d’un établissement quatre étoiles a du mal à encaisser cette annulation. Le carnaval est un incontournable de sa saison touristique. Dans le Nord, la situation est toujours préoccupante, avec un taux d’incidence proche des 4 000 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Cette nouvelle annulation représente une perte de quatre millions d’euros pour le territoire.