Covid-19 : la Thaïlande, Israël et l'Australie rouvrent leurs frontières aux voyageurs

Certains pays ayant appliqué des restrictions pour lutter contre le Covid-19 en fermant leurs frontières les rouvrent lundi 1er novembre. C'est le cas d'Israël, de la Thaïlande et de l'Australie.

Après 18 mois de verrouillage quasi-total en Thaïlande, qui avait fermé ses frontières afin de lutter contre le Covid-19, les premiers touristes sont de retour à Phuket lundi 1er novembre. Ils n'ont par ailleurs plus besoin de passer deux semaines en quarantaine : il suffit d'être vacciné et de faire un test à l'arrivée pour profiter du soleil et d'une eau à 25°C. Les touristes étaient très attendus pour faire redémarrer une économie exsangue. Les autorités thaïlandaises tablent sur 15 millions de visiteurs l'an prochain, même si le pays en avait accueilli 40 millions en 2019.

Des Australiens séparés depuis 600 jours

Les touristes sont également de retour en Israël, mais avec une condition supplémentaire : vérifiée avant de sortir de l'aéroport, la vaccination doit dater de moins de six mois. Sinon, un rappel sera nécessaire. Mais la joie de voyager et de se retrouver s'est pleinement manifestée à l'aéroport de Sydney, en Australie. C'est la fin d'une séparation forcée pour de nombreux Australiens, bloqués à l'étranger depuis près de 600 jours.