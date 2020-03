Covid-19 : l'économie française impactée

À Bordeaux (Gironde), les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19 se font déjà sentir. Et ce n'est pas l'hôtel du Théâtre qui va dire le contraire. L'établissement, qui ne compte plus les annulations ces derniers jours, a déjà perdu 2 500 euros de chiffre d'affaires. Tous les établissements hôteliers de la région sont impactés. Au total, il y aurait une baisse de 30% des réservations cette semaine. En cause notamment, la chute du nombre de touristes italiens.

Les bourses s'effondrent

Au-delà du tourisme, ce sont tous les secteurs économiques qui s'inquiètent. Les bourses du monde entier sont en forte baisse depuis quelques jours, comme à Paris vendredi 6 mars (-4,14% à la clôture du CAC 40). Les marchés financiers craignent un effondrement de la croissance mondiale. Conséquence directe en France : 400 entreprises souhaitent mettre en place une procédure de chômage partiel auprès de leurs salariés.

