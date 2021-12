Covid-19 : des restrictions supplémentaires qui passent mal dans les bars et les cafés

Plus que six jours pour profiter du comptoir de ce bistro parisien. La consommation debout sera interdite pour trois semaines à partir du lundi 3 janvier. Une mesure difficile à comprendre pour les habitués. "Assis ou debout, je ne vois pas la différence en termes de contamination", indique un client.

Crainte d'une baisse de fréquentation

Une mesure aberrante pour ce dirigeant de bar à Dijon (Côte d'Or). L'interdiction vient s'ajouter à d'autres : il n'est plus possible de danser dans les restaurants et autres établissements depuis la mi-décembre par exemple. Le retour du télétravail et l'instauration du pass vaccinal font craindre une chute de fréquentation. La profession réclame des aides financières. Certains préfèreraient même la fermeture et bénéficier du fonds de solidarité. L'exécutif affirme que des discussions auront lieu dans les jours avec les entreprises touchées par ces restrictions.