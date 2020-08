Covid-19 : des coupons pour alléger l'addition au restaurant

P.L Marnier, M. Burgot, E. Denis, C. Duval, C. Madini, N. Boothby, G. Vaudry.

P.L Marnier, M. Burgot, E. Denis, C. Duval, C. Madini, N. Boothby, G. Vaudry. France 3 France Télévisions

Dans cette petite ville des Yvelines, impossible de manquer les panneaux. 20 euros sont offerts "pour inciter les Chevrotins à retourner au restaurant". Pour en profiter, il faut présenter un coupon remis par la mairie. Il y en a un par famille et ça fonctionne. En caisse, les coupons s'accumulent et 1 200 euros ont déjà été récoltés depuis le 1er juillet.

Les restaurateurs se réjouissent de la mesure

Selon le restaurateur, les clients sont de retour. Certains vont beaucoup plus loin, comme en Angleterre. Depuis début août, l'État paie la moitié de l'addition dans les restaurants et les clients en profitent. "Je crois que l'on va commander encore plus puisque c'est moitié prix", confie une jeune anglaise. L'offre est uniquement valable du lundi au mercredi dans la limite de dix livres, soit 11 euros par personne, hors alcool. Les restaurateurs se réjouissent de la mesure.

Le JT

Les autres sujets du JT