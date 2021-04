Covid-19 : certains pays européens allègent leurs restrictions

Certains pays d'Europe se déconfinent doucement et retrouvent quelques libertés d'antan, comme la Belgique et la Suisse.

Lundi 19 avril, les Suisses étaient au rendez-vous pour la réouverture des terrasses des bars et des restaurants. À Genève, ce retour à la vie normale ne fait pas toutefois pas oublier les gestes barrières. "On pensait que dès qu'on serait assis, on aurait pu enlever le masque. Mais bon, il faut attendre le café visiblement", confie un jeune Suisse. Ces règles restent indispensables dans ce pays où le Covid-19 circule activement.

Les terrasses belges rouvriront le 8 mai

Pour autant, la réouverture des terrasses et des lieux culturels a été actée au regard de la progression de la campagne vaccinale. La Belgique, quant à elle, semble loin de cet assouplissement massif des restrictions. Dans le royaume, le retour en terrasse est prévu le 8 mai avec une jauge de clients. En revanche, les voyages non-essentiels dans les pays européens peuvent reprendre, avec des conditions très strictes.