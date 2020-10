Couvre-feu : première nuit pour Strasbourg

Fin des sorties nocturnes à Strasbourg (Haut-Rhin). Depuis vendredi 23 octobre, 38 nouveaux départements sont soumis au couvre-feu. La mesure concerne désormais 46 millions de Français. "On avait survécu au confinement donc on va survivre au couvre-feu", explique, résigné, un client qui fête son anniversaire. Dans ce bar à tapas, Luc Diedderich, le gérant, a pris une décision radicale : "Ce soir on va fermer. J'ai la chair de poule parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, si ça va durer une semaine, deux semaines, six semaines ou plus !"



Nostalgie du côté des clients

Les incertitudes sur la durée du couvre-feu rendent nostalgiques les clients : "Je vais rester chez moi, je ne vais pas risquer l'amende. Mais bon, rester chez soi avec un peu de peine au cœur", explique un consommateur. Les clients espèrent se retrouver à nouveau dans le cercle privé : "ça permet d'économiser un peu", ironise un consommateur.

Le JT

Les autres sujets du JT