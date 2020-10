Couvre-feu : première nuit à Paris

Dans la capitale, l'heure du couvre-feu a sonné à 21 heures. Les trottoirs se vident et la ville lumière plonge tout doucement dans le silence. Les Champs-Élysées sont méconnaissables ; seuls les taxis et les livreurs arpentent l'avenue la plus célèbre du monde. "Ça change un peu, c'est parfait. Je vais pouvoir faire une livraison rapidement", se réjouit, samedi 17 octobre, un livreur en scooter sur l'avenue.



Un couvre-feu anticipé

Les restaurants s'y étaient préparés en ouvrant dès 18 heures. "Normalement je n'arrive pas à cette heure-là au restaurant, ça fait un peu bizarre", témoigne une cliente. Peu avant 21 heures, les rideaux des restaurants ont été tirés et les derniers spectateurs des pièces de théâtre ne pourront pas prolonger la soirée. "J'avoue que le fait de devoir rentrer aussi tôt après est un peu frustrant, on irait bien boire un verre", témoigne une spectatrice. D'autres ont dû annuler leur réservation au restaurant.

