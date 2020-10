Couvre-feu : les restaurateurs baissent le rideau le soir pour quatre semaines

Le couvre-feu est entré en vigueur à Lyon (Rhône), comme dans huit autres métropoles placées en zone d'alerte maximale, dès le samedi 17 octobre à minuit. "C'est fini. On va attendre minimum quatre semaines et puis on verra après. 40 ans de métier, jamais vu ça !", explique un restaurateur lyonnais au micro de France 2. Quelques heures auparavant, les lyonnais sont venus profiter d'une dernière soirée. Les restaurants se remplissent. "On sait que pendant six semaines, on va être privé de bons moments, donc on en profite", témoigne une consommatrice.

Les salariés placés en chômage partiel

Dans un restaurant lyonnais, les avis sont partagés. "C'est une demi-mesure, affirme un client, il aurait fallu fermer à 22 heures pour que ce soit jouable pour pas mal de restaurateurs ou carrément interdire". Les salariés seront placés en chômage partiel, ouvrir en journée n'étant pas rentable pour l'établissement. Hamed Doss, restaurateur, explique : "Le service du soir, c'est autant de chiffre d'affaire que la journée, ça représente 80%. Si on ne peut pas travailler le soir, ça ne sert à rien d'ouvrir le midi".

