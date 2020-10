Couvre-feu : les astuces des restaurateurs pour s'en sortir

Ils tentent de trouver des astuces pour limiter la casse. Avec le couvre-feu, les bars et restaurants de certaines villes essaient de se réinventer. Dans un établissement parisien, l'apéritif est offert. Avec une baisse d'activité de 70% depuis le début de la crise, cette initiative reste insuffisante, selon le gérant. Dans un autre restaurant parisien, le dîner est toujours assuré. Mais, quand approche l'heure du couvre-feu, il n'y a plus de temps pour un dessert.

Dessert à emporter ou jeux de société

Seul moyen d'inciter les gens à tout de même consommer : proposer le dessert à emporter. "Un service, normalement, ça dure trois heures ou trois heures et demie. À cause des un mètre entre chaque table, on a 50% de clients en moins. Donc ça va être compliqué de compenser, mais on s'adapte", décrit un gérant. À Lyon (Rhône), le patron d'une brasserie a aménagé sa terrasse avec du mobilier et investi dans des jeux de société.

