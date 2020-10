Couvre-feu : à Paris, les clients des restaurants et les salles de spectacles s’adaptent

Le journaliste pour France Télévisions Julien Neny est en direct de l’avenue des Champs-Élysées à Paris, samedi 17 octobre, quelques minutes avant 21 heures et le début du couvre-feu instauré pour freiner la propagation du coronavirus. "À 21 heures, sauf dérogation, plus personne ne pourra en principe se promener tranquillement ici (...), comme dans la région Île-de-France, ainsi que dans huit métropoles du pays", rappelle-t-il.

Les salles de spectacles s’adaptent aussi

De 21 heures jusqu’à 6 heures du matin, "ce sera comme ça pendant au moins quatre semaines". Selon le journaliste, les premiers effets se font déjà sentir. "On a pu observer ici, tout à l’heure, sur les Champs-Élysées à Paris, des clients qui dînaient beaucoup plus tôt que d’habitude, dès 18h30-19 heures afin d’être justement rentrés chez eux avant 21 heures", décrit Julien Neny. Les salles de cinéma et celles qui accueillent des spectacles s’adaptent aussi à cette situation.

