Corrèze: "Chez Denise", une institution

Dans la commune d'Uzerche, en Corrèze, l'établissement Chez Denise (du nom de la patronne) est bien plus qu'un bistrot, c'est une institution où la convivialité est reine depuis 1975. Ici, les clients passent en cuisine, il n'y a pas de chichi et c'est à l'image de la cuisine : familiale et conviviale. "C'est une cuisine simple. Tout ce que je fais, je veux pouvoir le manger", explique Denise.

Les pommes de terre "façon Francine"

Ce jour-là, le menu affiche du lapin et des coquillettes. Mais ici, l'omelette aux cèpes et les pommes de terre "façon Francine" sont la cerise sur le gâteau. "C'est des pommes de terre qu'elle fait cuire à la friteuse, et après qu'elle passe dans une cocotte en fonte avec de l'ail et du persil", confie Denise. Quant au secret de l'omelette, "c'est le tour de main", pense savoir la cuisinière. L'établissement est devenu la cantine de beaucoup de clients.

Le JT

Les autres sujets du JT