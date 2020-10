Coronavirus : une année difficile pour la jeunesse

Plus de cours dans les facs, plus de petits boulots, ni de soirées entre amis. Pour les "jeunes de 20 ans", qu'évoquait Emmanuel Macron mercredi 14 octobre au cours d'un entretien sur France 2, l'année 2020 est pour le moins morose. "On ne peut pas vivre notre vie de jeune comme on le voudrait", déplore une vingtenaire. Clémence Rousseau, 23 ans et diplômée en management, vient de décrocher son premier emploi. Elle ne pourra toutefois pas prendre de cours du soir, pourtant un projet qui lui "tenait à cœur".

Des difficultés supplémentaires

Léa Dumont, en école hôtelière, n'a pas trouvé d'alternance ni de petit boulot pour être autonome financièrement. Ce n'est pas son cas, mais "toute seule, en plus à Paris, sans les parents ce n'est pas possible", reconnaît-elle. D'après un sondage, 55 % des étudiants ne trouvent pas de petits boulots pour subvenir à leurs besoins. Ils souffrent également de l'isolement à cause des cours à distance.

