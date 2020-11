Coronavirus : un déconfinement en trois étapes

Dès samedi 28 novembre, les commerces dits non-essentiels pourront rouvrir jusqu’à 21 heures. Les attestations de déplacements dérogatoires resteront de vigueur. Les lieux de culte pourront accueillir jusqu’à 30 personnes. Concernant les activités de plein air, il y aura plus de souplesse. Place au périmètre de 20 km pour un total de trois heures à l’extérieur.

Le 20 janvier pour les bars, si tout va bien

Le 15 décembre, les cinémas et les théâtres rouvriront. Pour les vacances, retrouver ses proches d’une région à l’autre sera possible. A cette liberté de se déplacer s’ajoute le retour du couvre-feu entre 21 heures et 7 heures, sauf les 24 et 31 décembre. Le 20 janvier, si la situation reste stabilisée, les bars et restaurants rouvriront avec un couvre-feu élargi à 22 heures. La responsabilité de chacun est de mise, a rappelé Emmanuel Macron mardi soir.