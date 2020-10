Coronavirus : les maires reçus à Matignon

Jeudi 1er octobre, les maires de plusieurs grandes villes ont été reçus par Jean-Castex pour évoquer les mesures sanitaires. Jean-Baptiste Marteau, journaliste pour France 2, est en direct de l'hôtel de Matignon : "On sent que l'ambiance a changé entre les maires et Jean Castex". Beaucoup d'écoute de la part du Premier ministre, rapporte Jean-Baptiste Marteau : "Pas de décision immédiate, c'est un changement de méthode claire par rapport à la semaine dernière, lorsque les décisions marseillaise ont été prises". "Il ne devrait y avoir aucune mesure de restriction ce soir lors de la conférence de presse de presse d'Olivier Véran", explique le journaliste en direct de Matignon.



Dernière mise en garde du gouvernement

"L'objectif sera plutôt d'appeler chacun à la responsabilité. Une dernière mise en garde avant un éventuel tour de vis, si les résultats n'étaient pas au rendez-vous", explique Jean-Baptiste Marteau. À la sortie de ce rendez-vous avec Jean Castex, la marie de Lille, Martine Aubry a déclaré : "Le Premier ministre a accepté [...] de nous laisser encore 10 jours pour vérifier si les mesures qui avaient été prises par le gouvernement, notamment les 22h pour les bars [...] pour voir si elles portent le succès qu'on attendait, c'est-à-dire une réduction du taux d'incidence".