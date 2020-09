Coronavirus : le point sur les nouvelles mesures restrictives

"Tout change en fonction de la ville et du département où vous habitez", affirme Dorothée Lachaud. Selon les zones d'alertes maximales ou renforcées, ce sont les préfets qui vont définir les horaires et restrictions pour leur territoire. "Prenons l'exemple des bars et des restaurants. À Marseille (Bouches-du-Rhône), tous devront fermer à partir de 22 heures sans distinction. Mais à Paris et dans la petite Couronne, la situation change et c'est une licence qui va faire toute la différence. Les établissements de débits de boissons qui possèdent une licence IV devront fermer à 22 heures. En revanche, ceux qui disposent d'une licence 'grande restauration' pourront rester ouverts", poursuit la journaliste. Consommer de l'alcool après 22 heures ne sera possible qu'avec un repas, et pas simplement des olives et des cacahuètes.

Les pratiques sportives concernées

Qu'en est-il des règles régissant les pratiques sportives ? "Pour les piscines, par exemple à Lyon (Rhône), beaucoup de nageurs devront patienter. L'accès sera réservé aux activités scolaires et aux cours de natation pour les mineurs ainsi qu'aux sportifs professionnels. En revanche, dans la capitale et sa petite couronne, les piscines resteront ouvertes dans les conditions habituelles. Quant aux salles de sport et aux gymnases, ils seront fermés à Paris comme à Lyon, sauf pour les activités scolaires et périscolaires et pour les professionnels", explique Dorothée Lachaud.

