Coronavirus : extinction des feux dans les bars à 22 heures

Lundi 28 septembre, vers 21h30 à Paris, les bars s’apprêtaient à baisser le rideau. Les récentes décisions sanitaires relatives au coronavirus obligent les bars situés dans des zones d’alerte renforcées à fermer à 22 heures. Si à l’intérieur des bars, les salles étaient déjà vides, de rares clients étaient encore visibles sur les terrasses. "Je trouve que cela va manquer de convivialité dans les jours qui viennent", réagit une cliente lundi soir. "On aura juste le droit de se rendre au travail et de prendre les transports."

Une fermeture problématique pour les bars

Certains clients ont accueilli la mesure avec plus de facilité. "Les décisions ont été prises avec le conseil scientifique, ce sont des gens qui ont la connaissance et en qui on peut avoir confiance", objecte un jeune homme. Les professionnels du secteur sont contraints d’appliquer les nouvelles règles, parfois avec regret. "Nous, on diffuse les matchs de foot, sauf qu’ils passent à 21 heures. Avec une fermeture à 22 heures, ça n’a plus d’intérêt", estime Fabien Lapeyre, gérant de bar.

