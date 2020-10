Coronavirus : à Marseille, les restaurateurs font grise mine

A.Lay, C. La Rocca, E. Gleize

A.Lay, C. La Rocca, E. Gleize France 2 France Télévisions

Le théorie deux poids-deux mesures s’applique-t-elle au gouvernement de Jean Castex, concernant les mesures restrictives liées au Covid-19 ? Jeudi 1er octobre au soir, aucune nouvelle mesure n’est venue frapper la capitale alors que Marseille (Bouches-du-Rhône) s’est vue imposer des mesures drastiques samedi 26 septembre. Forcément, les restaurateurs marseillais perdent peu à peu espoir.

Des restaurateurs marseillais désemparés

"On espère toujours mais objectivement, on n’attend rien de très positif", témoigne Laurent Katz, gérant du restaurant Madame Jeanne. Pour ce dernier, l’embellie observée ces derniers jours à Marseille n’est en rien due à la fermeture des restaurants : "Il y a un mois que l’affluence touristique de l’été est tarie et je pense que ça tient beaucoup au tassement de la fréquentation en ville."

