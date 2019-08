Convivialité et gourmandise, les restaurants routiers ont toujours du succès

La valse des camions se répète tous les midis sur le parking de ce restaurant de Vendée. Pour déjeuner comme presque toujours, Emmanuel Houet s'est arrêté dans un relais routier. Au fil des voyages il a appris à les repérer. "Il y a une bonne ambiance et puis on retrouve des fois des personnes qu'on connait, des chauffeurs", raconte le chauffeur routier. Dans les assiettes, la meilleure vente est le steak de bœuf. La recette du succès d'un relais tient en deux ingrédients : une cuisine gourmande pas chère et une ambiance conviviale.

Un lieu convivial et gourmand

Avec entrée, fromage et dessert, le morceau de bœuf est proposé à 14 euros. Pour afficher un tarif aussi bas, le chef se fournit chez un producteur local. Des plats bons marchés qui permettent au restaurant d’afficher un chiffre d'affaires en hausse de presque 20% chaque année. La croissance est accentuée par l'arrivée de nouveaux clients, des touristes, des ouvriers, mais aussi des chefs d'entreprises des environs, séduits par la convivialité des lieux.

Le JT

Les autres sujets du JT