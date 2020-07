Climat : bientôt finies les terrasses chauffées

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les amateurs d’une pause-café hivernales devront bientôt y renoncer. Fin 2021, les terrasses chauffées disparaitront, enterrées d’une seule formule par la ministre de l’Écologie : "On ne peut pas chauffer à plein régime en hiver des terrasses lorsqu’il fait 0°C pour le simple plaisir de boire son café en terrasse en ayant chaud". Cette interdiction a été réclamée par les 150 Français de la Convention citoyenne pour le climat pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

"Ça commence à faire beaucoup"

C’est un coup dur pour les restaurateurs. "On a été fortement impacté par les ‘gilets jaunes’, après on a eu les grèves, après on a eu le Covid, maintenant on nous dit que même l’hiver, on ne va plus pouvoir travailler comme on le faisait avant. Donc là, ça commence à faire beaucoup en très peu de temps", s’alarme Sébastien Bedoussac, restaurateur à Paris.

