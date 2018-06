Chine : le festival du Bateau-Dragon

Depuis près de 1 000 ans, le festival du Bateau-Dragon a lieu chaque année en Chine. Cette fête est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco depuis 2009. L'attraction principale de ces festivités est une course de bateaux-dragons, sortes d'embarcations d'aviron aux allures stylisées. Cette course a inspiré des sportifs du monde entier.

Une pratique devenue internationale

"On peut prendre part à la compétition en Italie, en Europe et à l'internationale", se réjouit Leopaldo, meneur d'une équipe italienne. Ça permet de voyager partout dans le monde et de connaître d'autres personnes." Car l'Italie a elle-même adopté la course de bateaux-dragons il y a une trentaine d'années. Les athlètes du monde entier s'affrontent tous les ans à Hong-Kong. L'édition 2008 a enregistré au totat 5 000 participants venant de 85 pays différents.