Censure du gouvernement Barnier : les tickets-restaurant ne permettront plus de faire ses courses dès le 1er janvier

Si aucun gouvernement n'est nommé d'ici fin décembre, le prolongement de la possibilité de faire ses courses avec des tickets-restaurant ne pourra pas être voté à temps. Les titres redeviendraient alors utilisables uniquement sur les produits immédiatement consommables.

Utiliser ses tickets-restaurant pour manger le midi, en faisant ses courses au supermarché, est une pratique devenue courante depuis deux ans pour de nombreux Français. Mais réaliser des courses complètes avec des tickets-restaurant est une pratique qui pourrait disparaître à partir du 1er janvier prochain.

"Vous ne pourrez plus acheter de la farine, du riz"

Car pour prolonger cette opération, le texte doit être voté par les députés et les sénateurs en présence d'un ministre. Tout cela, en un temps record, avant le 31 décembre. Une procédure difficile en l'absence de gouvernement. "On reviendrait à l'ancien temps (...) vous ne pourrez plus acheter de la farine, du riz, des pâtes sèches", explique Romain Vidal, représentant du collège des restaurateurs et assimilés (CNTR).

Un dossier sur le feu pour le futur exécutif. En France, plus de 5 millions de salariés bénéficient de tickets-restaurant.

