Canada : au Québec, les enfants sont des employés presque comme les autres

À 11 ans au Québec, il est possible de travailler quelques heures par semaine. La province a en effet un faible taux de chômage et a besoin de main d'œuvre. Cependant, certains demandent plus de contrôle.

Au Québec, il n'existe pas d'âge minimum pour travailler : seuls les moins de 14 ans doivent avoir une autorisation écrite des parents. Les moins de 16 ans ne doivent, quant à eux, pas travailler durant les heures de classe et de 23 h à 6 h du matin. À 11 ans, Amanda Parent travaille une quinzaine d'heures par semaine, pour environ 740 euros par mois. La moitié des employés de Pascal Lamarche, propriétaire du restaurant "La grande gueule", sont mineurs. Il affirme ne rien imposer aux jeunes.

D'autres entreprises auraient abusé, comme le souligne Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent (Parti libéral). Elle demande au gouvernement du Québec davantage de contrôle, alors que près de la moitié des 15-18 ans travaillent.

De leur côté, les responsables d’établissements scolaires constatent les risques que ce travail salarié fait peser sur la scolarité des enfants et appellent à la prudence. "Il est clair que pour un enfant qui passe plus de dix heures au travail, il y a un impact sur sa réussite académique. On voit son énergie diminuer", explique Eric Racine, directeur général du service scolaire du Val-des-Cerfs. Le nombre d'accidents du travail des moins de 16 ans a plus que doublé durant ces trois dernières années.