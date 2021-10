Calvados : la Confrérie de la Tripière d’or choisit son nouveau champion du monde

À Caen (Calvados), dimanche 17 octobre, les tripes ont remplacé les croissants au petit-déjeuner pour les membres de la Confrérie de la Tripière d’or. Il est à peine 9 heures du matin, et c’est parti pour une longue journée de dégustation. "Je vais peut-être enchaîner aujourd’hui 12, 13 tripes, mais on ne consomme que des petites quantités", explique l’un des membres de la Confrérie. Ils sont une trentaine à s’être attablés, tous costumés et tous passionnés.

Défendre une recette typique

Goût, odeur, aspect, durant deux jours, les jurats, c’est-à-dire les jurés de la Tripière d’or, vont départager près de 150 plats de tripes à la mode de Caen. "C’est aussi l’occasion de promouvoir, de défendre une recette, un plat typique de chez nous. C’est important que les jeunes générations prennent la suite", estime l’un des jurats. Dans la vie, ces fins tripiers sont cuisiniers, avocats ou encore chirurgiens. La Confrérie est exclusivement masculine depuis sa création il y a 70 ans. C’est donc encore, lors de cette nouvelle édition, un "trip" entre garçons qui va permettre de dénicher la meilleure recette.