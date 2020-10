"C'est violent ! ": en pleine crise du coronavirus, les assureurs augmentent brutalement leurs tarifs pour les entreprises

Quand les assureurs viennent se rajouter à la liste des difficultés des entreprise en pleine crise sanitaire et économique... Le secteur de l'assurance annonce en effet des augmentations significatives de leurs tarifs. C'est l’un des dossiers qui agace Xavier Denamur, propriétaire de cinq restaurants à Paris : "Avec les primes qu'ont payées les restaurateurs jusqu'à maintenant, les assureurs étaient plutôt gagnants. Ce n'est pas le fait qu'on ait eu une fermeture administrative qui va leur coûter beaucoup d'argent", explique-t-il.



On ne va quand même pas pleurer pour les assureurs Xavier Denamur à franceinfo

En procès contre son assureur, Axa, il n’imagine pas, en pleine pandémie, devoir payer plus cher ses contrats d’assurance : "Si c'est pour demain proposer des contrats plus chers en retirant du risque c'est sûr qu'on ne va pas être très contents. Si les assureurs veulent prendre le prétexte de l'épidémie pour en faire une caverne d'Ali Baba pour eux, c'est un peu limite. Ils nous prennent à un moment où on a un peu le couteau sous la gorge, où on a besoin de trésorerie. Mais peut-être que c'est le rôle des assureurs que d'avoir un peu de mal à indemniser leurs assurés..."



Les augmentations sont bien là. Les entreprises qui ont commencé à se pencher sur la renégociation de leurs assurances ont parfois eu des surprises assez désagréables, raconte Pierre Denorsberg, patron du courtier Siaci Saint Honoré :"On a vu des augmentations de 40%, 50%, 60%."

J'ai même vu un dossier avec une augmentation de 80% ! Pierre Denorsberg à franceinfo

En réalité, les tarifs des assurances, primes et franchises ont commencé à augmenter l’an dernier après 20 ans de baisse. Mais cette année, par crainte des faillites, les assureurs augmentent leurs tarifs dans des proportions inédites, souligne Pierre Denorsberg : "Les franchises sont augmentées, les tarifs sont augmentés. Ils sont très raides, c'est très très compliqué. Le renouvellement de la fin de l'année va être apocalyptique."



Pour Oliver Wilde, président d’AMRAE, une association spécialisée dans la gestion du risque en entreprise, le problème c’est que les assureurs ne font pas dans le détail : "Ce qui est inquiétant c'est non seulement l'augmentation importante des primes, mais ceci de façon globale et systématique pour l'ensemble des entreprises. On est dans un contexte économique très tendu, du coup c'est violent !"



La fédération française des sociétés d’assurances, qui prône pourtant sur son site un devoir de transparence, n’a pas donné suite à nos demandes d’interviews. Les assureurs justifient ces hausses par l’augmentation du nombre de sinistres ces dix dernières années.