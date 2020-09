Burger : un plat incontournable à la carte

Le burger, roi du fast food, a désormais sa place à la table des restaurants. Chez l'Artisan du burger, il est même le seul plat proposé à la carte. "C'est économique, c'est bon et en plus c'est assez convivial", explique un jeune homme venu y manger avec son groupe d'amis. Dans cet établissement, le hamburger est à 12,50 euros et prend des accents français : sauce fumée au bois de chêne, compotée d’oignons et fromage régional. Le hamburger semble adopté par la gastronomie française. Il s'agit du plat le plus consommé dans deux tiers des restaurants.

1,7 milliards de ventes

On croit à tort que le burger vient des États-Unis, mais son histoire aurait plutôt commencé en Allemagne, comme le rappelle la journaliste Anne-Claire Poignard. "C’est au 19ème siècle que la recette aurait été importée aux États-Unis par des immigrés allemands." Au classement des produits de fast-food les plus consommés, le hamburger arrive en deuxième position avec 1,7 milliards de ventes, derrière le sandwich. Ses ventes ont augmenté de 12 % en un an.

Le JT

Les autres sujets du JT