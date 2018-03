Burger : la bonne recette des restaurants

C'est la folie du burger. En trente ans, il s'est imposé sur toutes les cartes de restaurant ou presque. On en trouve pour tous les goûts et presque à tous les prix. Les burgers se sont imposés partout, dans les brasseries, les restaurants français et même dans les restaurants italiens. Ici, les consommateurs le préfèrent même à la bavette à l'échalote proposée dans le même menu à 12 euros. "Ça va nous faire entre 2 et 3 euros de coût de revient", confie un restaurateur.

2,50 euros de coût de revient

La recette de base d'un bon burger, c'est le secret du chef qui le prépare. "Pour faire un bon burger, il faut des bons produits, des produits frais, de qualité ", dit simplement le cuisinier Marvin Bernard. En l'occurrence, des légumes pour 30 centimes, une sauce à 10 centimes, un steak à 1 euro, 30 centimes de fromage fondu et le tout, entouré de son pain à 80 centimes. Comptez au total 2,50 euros de coût de revient.

