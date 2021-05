Bien-être : les stations thermales ont le droit de rouvrir le 19 mai

En France, le 19 mai est une date clé dans l’agenda du déconfinement progressif du gouvernement. De nouveaux lieux vont pouvoir rouvrir, à l’instar des musées, des cinémas et des commerces. C’est également le cas des stations thermales, fermées depuis six mois. En Haute-Garonne, les thermes de Luchon sont dans les starting-blocks. L’organisation doit être minutieuse car la station fait 25 000 m2.

Des clients impatients

Anne-Claude Savard, la responsable des soins, ne cache pas sa joie et son enthousiasme. "Franchement, ça fait un moment qu’on attend. On était inquiets, et là on a la date, c’est un bonheur pour tout le monde ici, ça c'est certain", estime-t-elle. Au standard, les appels se succèdent. Les curistes sont impatients de revenir mais les stations doivent tout d’abord relancer les circuits d’eau. Celle de Luchon rouvrira le 7 juin.