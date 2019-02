Belgique : la troisième meilleure friterie du pays est tenue par un Français !

À Mouscron, ville belge située à la frontière française, la frite est une institution, avec une vingtaine d'établissements. A la Friterie du Parking, le propriétaire est un Français. Au classement des meilleures frites belges réalisé par le site web les-friteries.com, il a décroché la troisième place. "L'année dernière, on était 13e, c'était déjà une super surprise, on était très fiers. Et là, cette année, c'est dix places de plus, c'est encore mieux", explique Samuel Bonvalet, propriétaire de la Friterie du Parking.

Une friterie fondée en 1987

Une belle récompense pour ce Français dans un pays qui compte près de 5 000 friteries. "C'est une recette à suivre, et puis il est du bon côté donc cela devrait aller, il s'est entraîné", explique un client. Une recette transmise de père en fils. Son grand-père avait lancé l'affaire en 1987.

