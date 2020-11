Magasin fermé, ventes en chute libre, écoulement des stocks impossible... L'épidémie de Covid-19 a engendré une crise économique historique en France et plongé de nombreux secteurs dans l'incertitude. Parmi les domaines les plus touchés : la culture, l'événementiel, le spectacle vivant, l'hôtellerie-restauration mais aussi les petites et moyennes entreprises et les commerces dits "non essentiels". Malgré l'existence de mesures de soutien mises en place par le gouvernement (activité partielle, extension des prêts garantis par l'Etat, report de charges), certaines petites ou moyennes entreprises estiment que cela ne suffira pas à survivre à la crise et redoutent de devoir mettre la clé sous la porte.

