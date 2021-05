Alpes-Maritimes : à Castagniers, la vie reprend sur une terrasse du village

À Castagniers (Alpes-Maritimes), 840 mètres au-dessus du niveau de la promenade des Anglais, à 30 minutes de Nice, se trouve un restaurant, avec vue sur la vallée, où les réservations se font sur le passage piéton. La terrasse est de nouveau de sortie. Pendant les sept mois de fermeture de l'établissement, certains habitués, désabusés, ont sauté le déjeuner. "C'est la vie qui reprend, il était temps", philosophe un client en terrasse.



Le cœur du village

Raviolis, daubes, pissaladières, la patronne les prépare toujours en chantant. Pendant le confinement, les clients se sont inquiétés ; elle aussi prenait de leurs nouvelles. À la réouverture, elle a repris ses habitudes. On passe même parfois au restaurant... pour récupérer les clés de l'église. "On est les seuls, alors autant se rendre service", assure la gérante. Et ce n'est plus la peine d'appeler : pour la fête des mères, c'est désormais complet. C'est bien le cœur du village qui repart à Castagniers.