Alimentation : bientôt une IGP pour l'huître de Normandie

En Normandie, l'huître est un trésor local, sur lequel les ostréiculteurs veillent tous les jours. Après sept mois passés en pleine mer, elles séjournent 28 jours en hauteur, près de la plage. "Ça fait beaucoup de volumétrie d'eau qui se déplace, et pour les huîtres, c'est relativement bon", confie Stéphane Typhaigne, directeur de La Calvadosienne. L'eau douce permet également à l'huître de se développer, et de se nourrir.

Une valeur ajoutée pour le produit

Résultat : une huître bien charnue, au gout iodé et de noisette. Les 350 producteurs normands attendent depuis plus de dix ans d'obtenir une indication géographique protégée (IGP) pour leur produit. "C'est une reconnaissance à la fois du savoir-faire des ostréiculteurs, c'est aussi une reconnaissance géographique", poursuit Stéphane Typhaigne. Dans son restaurant, Au Pied des marais, Thierry Ramard ne sert que des produits normands. Il cuisine l'huître d'Isigny (Calvados) depuis plus de 20 ans. L'IGP sera une valeur ajoutée pour sa carte, comme pour les consommateurs en recherche d'authenticité.