Première vague : les femmes et hommes de ménage ont-ils été récompensés financièrement ?

Lors du premier confinement, les femmes et hommes de ménage ont été félicités, et ils espéraient sûrement une reconnaissance financière. Ils ont en effet été augmentés, mais cette hausse est inférieure à l'inflation. Explications.

Les techniciens de surfaces, hommes et femmes de ménage, ont permis à l'activité de se maintenir pendant la première vague de Covid-19. Maintenant que la croissance repart à la hausse, ces travailleurs essentiels ont-ils été augmentés ? Dans une société, les employés ont appris que leur augmentation serait de 1,6%, soit en dessous de l'inflation, de 1,9%. Pour Yasmine Traoré, mère de quatre enfants et femme de ménage, cette hausse n'est pas assez élevée. "Si on vous augmente mais que vous vous battez dans les supermarchés, que les prix sont élevés, là ce n'est pas juste", selon elle.

Un patron qui ne peut pas augmenter davantage



Le patron a fait ses comptes : ses 54 employés seront augmentés de 9 euros par mois. "C'est dérisoire", estime Gérard Jarry Avec les charges patronales, cette hausse va lui coûter 2 000 euros par mois qu'il ne pourra pas répercuter sur ses clients. Il assume donc de ne pas pouvoir augmenter davantage ses salariés. "Ce n'est forcément pas suffisant, mais il faut être raisonné", explique le chef d'entreprise, qui souhaiterait que ses charges patronales soient allégées en cas d'augmentation afin d'augmenter plus facilement ses employés.