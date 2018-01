Plan loup : "Tant qu’il aura à manger, il continuera à proliférer"

L'année 2018 marque l'entrée en vigueur du plan loup. Il fixe à une quarantaine le nombre de loups qui peuvent être tués sur les près de 400 qui vivent en France. Ce plan facilite aussi les "tirs de défense" des bergers, pour protéger leurs troupeaux. L’année dernière, onze mille moutons ont été tués en France par ce prédateur, qui reste une espèce protégée.

Vincent Barneoud, éleveur dans le village de Saint-Martin-de-Queyrières, au sud de Briançon, a perdu cinquante bêtes l’an dernier. La dernière attaque remonte à novembre. "Ils ont séparé 200 bêtes du troupeau et sur plusieurs kilomètres, ils les ont massacrées, raconte encore choqué l’éleveur. Ils ne les ont même pas mangées. Elles ont été renversées, à moitié égorgées. Elles avaient les tripes qui pendaient et elles continuaient à marcher."

Un temps disparu, l’animal est revenu en France par les Alpes, depuis l’Italie dans les années 1990. Il attaque maintenant de jour comme de nuit malgré les bergers et leurs chiens. "Il ne faut pas sous-estimer cet animal parce qu’il est très intelligent. Il ne fait pas n’importe quoi, il s’habitude, il s’acclimate, explique Vincent Barneoud. Il n’est pas chassé, il n’a pas de prédateur. Tant qu’il aura à manger, il continuera à proliférer." Aujourd’hui, comme les autres, l’éleveur se sent impuissant face à cette menace, incapable de dire si le loup finira par s’autodétruire ou par "manger des hommes."

Même si aujourd’hui, on nous disait : ‘il faut éradiquer le loup’, on n’y arriverait même plus.