Infirmiers : un métier encore très féminin

En France, les infirmiers "étaient 700 988 l'an dernier, c'est la profession de santé la plus répandue", précise le journaliste Anthony Jolly sur le plateau du 13 Heures de France 2. 180 000 infirmiers en plus devraient exercer d'ici 2040. "Dans le détail, 65% exercent à l'hôpital, 18% en libéral et 17% travaillent dans d'autres types d'établissements comme des Ehpad ou des centres de santé. Et la profession est encore largement féminine puisque 87% des infirmiers sont des infirmières", poursuit le journaliste. La répartition sur le territoire est cependant inégale. "Les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône et le Var, sont plutôt bien lotis, tandis que l'on manque d'infirmiers en Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne, en Guadeloupe et en Martinique. Des aides financières allant de 3 000 à 30 000 euros sont proposées pour inciter l'installation de ces infirmiers dans ces zones sous-dotées".

1 820 euros net par mois à l'hôpital

Concernant la rémunération des infirmiers, il y a "une grande différence entre les infirmiers libéraux et les infirmiers en hôpital. En libéral le salaire moyen est de 2 720 euros net mensuels, tandis qu'il est de 1 820 euros net lorsque l'on est salarié à l'hôpital", précise le journaliste. À titre de comparaison, en Espagne, les infirmiers gagnent 18% de plus que le salaire moyen national.