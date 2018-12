Huîtres : des parcs sous haute surveillance

C'est le grand rush en ce moment dans les parcs à huîtres. C'est aussi la période des pillages. Déjà deux tonnes de coquillages ont été dérobées depuis un mois sur le bassin d'Arcachon, en Gironde. Un préjudice de plusieurs milliers d'euros et des ostréiculteurs sur le qui-vive. Ces vols se répètent chaque année, pourtant les ostréiculteurs et les autorités ont mis tous les moyens sur terre, sur mer et même dans les airs. En atteste cet hélicoptère équipé de caméras infrarouges pour survoler les parcs la nuit. Depuis octobre, des drones plus discrets et moins coûteux sont également utilisés.

Des vols en nette baisse

Grâce à ces contrôles, les vols sont en nette diminution. De 20 tonnes en 2010, ils ont baissé à 3,5 tonnes l'an dernier. C'est toujours trop, selon un ostréiculteur. Une enquête a été ouverte pour découvrir les auteurs de ces vols. Les gendarmes vont poursuivre leur surveillance jusqu'en février.

