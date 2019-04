Hôpital : des compétences élargies pour les infirmiers

Depuis septembre, Adeline Cancel, infirmière diplômée depuis dix ans, a repris ses études et est en stage à l'hôpital d'Avignon (Vaucluse), au service pneumologie. À 36 ans, elle fait partie de la première promotion d'infirmiers en pratique avancée. Un nouveau statut entre l'infirmier classique et le médecin. "On va avoir le droit à des prescriptions médicamenteuses de manière très encadrée, comme renouveler des ordonnances et pouvoir adapter des traitements", explique Adeline Cancel. Elle pratique en tant que libérale dans la région de Béziers (Hérault) et va passer quatre mois dans quatre services hospitaliers différents. Chaque matin, elle assiste à la réunion entre médecins et infirmiers. La cheffe de service, la Dr. Cherifa Gounane, voit d'un bon œil ces infirmiers dont le travail viendra compléter celui du médecin.

Pallier le manque de médecins

De retour en cabinet, Adeline Cancel soignera des patients souffrant de maladies chroniques stables. Elle pourra ainsi détecter des aggravations par la suite. À l'université d'Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône), ils sont plus de 60 à suivre la formation pour le nouveau diplôme d'État. Ceux qui exercent dans des déserts médicaux espèrent pallier le manque de médecins. Infirmière à l'hôpital, Justine Dubus espère pouvoir prendre en charge les effets secondaires du cancer des poumons, comme l'anxiété et éviter les réadmissions à l'hôpital. Après leurs deux ans de formation, les infirmiers en pratique avancée devront travailler avec des médecins. Le montant des rémunérations n'est pour le moment pas fixé.