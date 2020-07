VIDEO. Le jour, il était policier, la nuit, il tuait… Voici l\'histoire du Golden State Killer

Tout commence dans les années 1970 en Californie… Joseph James DeAngelo Jr, un vétéran de la guerre du Vietnam, travaillait le jour comme officier de police à Exeter, en Californie. Mais la nuit, il saccageait, cambriolait, s'introduisait dans les maisons des gens à Visalia, en Californie. À l'époque, il était connu sous le nom du "saccageur de Visalia". Mais en 1975, il va jusqu'au meurtre. Alors qu'il tente d'enlever Elizabeth Snelling, âgée de 17 ans, Joseph James DeAngelo tire sur le père venu au secours de sa fille, et fuit la scène. L'année suivante, alors qu'il travaille au service de police d'Auburn, il se met à traquer les quartiers de la classe moyenne à l'est de Sacramento agressant des couples et violant des femmes. À l'époque, il change de surnom : le violeur de la zone Est.

Plus de 175 crimes en 10 ans

En 1978, Brian et Katie Maggiore promenaient leur chien lorsqu'ils ont été poursuivis et abattus par Joseph James DeAngelo Jr. En l'espace de dix ans, il a traversé six comtés de Californie et commis plus de 175 crimes odieux. Il a reçu d'autres surnoms comme le "véritable traqueur de la nuit", le "tueur au nœud de diamant", jusqu'à ce qu'il soit finalement connu comme le tueur du Golden State.

Près de 40 ans d'enquête

Ce n'est qu'après l'utilisation par les détectives d'une base publique de données généalogiques pour faire correspondre son ADN que Joseph James DeAngelo Jr est finalement identifié. Joseph James DeAngelo est arrêté le 24 avril 2018 et accusé du meurtre des Maggiore, le couple qu'il avait tué 40 ans plus tôt. Ce n'est que le 29 juin 2020, 44 ans après avoir tué sa première victime, que le tueur du Golden State Joseph James DeAngelo Jr. plaide coupable.