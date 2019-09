VIDEO. "Je trouve cet amalgame insupportable", juge Nicole Belloubet à propos de la tribune de Jean-Luc Mélenchon sur les "procès politiques"

"J'ai été assez stupéfaite", a réagi sur France Inter Nicole Belloubet, ministre de la Justice, lundi 9 septembre, à propos de la tribune publiée dans le Journal du dimanche. Dans ce texte, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon et des personnalités comme l'ex-président brésilien Lula et le Prix Nobel de la Paix argentin Adolfo Perez Esquivel estiment que "le temps des procès politiques doit cesser". "Je trouve cet amalgame insupportable", a expliqué Nicole Belloubet.

Vous trouvez la France placée à côté de la Russie et du Cambodge. Il me semble qu'il y a une petite nuance entre l'indépendance, qui est réelle en France, et ce qui se passe en Russie ou d'autres pays.