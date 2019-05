VIDEO. Comment John Grisham est-il devenu un des écrivains les plus célèbres au monde ?

Il a délaissé sa robe noire pour devenir un des écrivains les plus connus au monde. À 30 ans, John Grisham décide d'écrire une histoire, son histoire, celle d'un jeune avocat idéaliste du Mississippi qui rêve de l'affaire du siècle. Entre deux plaidoiries, il noircit les pages de son manuscrit en s'inspirant de sa carrière de juriste. Trois années plus tard, il frappe à la porte des éditeurs pour faire publier son œuvre enfin terminée. Mais son livre ne se vend pas et les espoirs du jeune Américain sont brisés.

Il s'est alors donné une deuxième chance et commence un nouveau livre. "Si c'est aussi un échec, alors je laisse tomber ce passe-temps, j'arrête d'écrire. Je serai un avocat", s'était-il dit alors. En 1991, ce deuxième livre, "La firme", est devenu un best-seller. John Grisham quitte alors les tribunaux pour poursuivre la carrière d'écrivain qu'on lui connaît.

Pour lui, qu'on soit avocat, enseignant ou architecte, tout le monde peut dédier une heure par jour à l'écriture, à condition de faire preuve de rigueur. À ceux qui aimeraient connaître son succès, John Grisham leur conseille ceci : "Arrête de parler de ce que tu vas écrire, fais-le !"