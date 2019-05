VIDEO. "Allez faites votre déclaration !" : quand Patrick Balkany reprend son avocat, Eric Dupond-Moretti, sur son âge

Le maire de Levallois-Perret a corrigé son avocat, Eric Dupont-Moretti, qui s'exprimait lundi devant la presse au premier jour de son procès pour fraude fiscale et blanchiment.

C'est une séquence qui n'est pas passée inaperçue. A l'issue de la première journée d'audience, lundi 13 mai, du procès pour fraude fiscale et blanchiment de Patrick et Isabelle Balkany l'avocat du maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Eric Dupont-Moretti, s'est exprimé devant la presse. Sauf que les choses ne se sont pas passées exactement comme prévues.

Le ténor du barreau a d'abord commencé sa déclaration en évoquant la santé d'Isabelle Balkany, toujours hospitalisée après avoir ingéré des médicaments début mai. "Madame Balkany est dans un état psychologique très fragile, c'est incontestable. Son mari, qui à 71 ans, la découverte inanimée et qui la pensait morte...", débute Eric Dupont-Moretti. Il est vite interrompu par son client. "71 bientôt, ne me vieillissez pas. 70, ça me suffit !", le coupe Patrick Balkany. "Ouais, c'est pas bien grave", lui rétorque l'avocat. Mais, l'édile persiste : "Si, si, je le dis quand même, vous verrez quand...". Eric Dupont-Morreti se tourne alors vers son client pour lui murmurer quelque chose. "Allez faites votre déclaration", conclut le mis en cause.

Procès Balkany : À la sortie de l'audience, Éric Dupond-Moretti, l'avocat des Balkany, était agacé. Mais vraiment, très TRÈS agacé.

