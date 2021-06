Valérie Bacot : reconnue coupable et condamnée, mais libre

Elle craignait de devoir retour en prison, mais c'est libre que Valérie Bacot a quitté la cour d'assises de Saône-et-Loire, après une semaine éreintante de procès. "Pas soulagée, mais vidée mentalement et physiquement (...) C'est un nouveau combat maintenant, pour toutes les autres femmes et toutes les maltraitances." À la sortie du Palais de justice de Chalon-sur-Saône, anonymes et soutiens la remercient et l'ovationnent.

Un symbole

Valérie Bacot a été reconnue coupable et condamnée pour le meurtre de son mari violent. Pour certains, elle est devenue un symbole. "Toutes les femmes devraient se battre comme elle ! Ce n'est pas elle qui fallait juger, mais le système", devise une passante. La mère de 40 ans est condamnée à quatre ans de prison, dont trois avec sursis pour le meurtre de son mari et bourreau. Ayant déjà passé une année en détention provisoire, elle ne retournera pas en prison. "Peut-être que c'était compliqué pour la cour d'aller jusqu'à l'acquittement mais on a fait un pas, un pas de géant", a déclaré Me Nathalie Tomasini, l'avocate de Valérie Bacot.