Justice : Valérie Bacot condamnée, mais libérée

Après plus de 20 ans de viols, de violences et de prostitution, Valérie Bacot est sortie libre, vendredi 25 juin, de son procès aux assises de Saône-et-Loire. Ce procès représente sans doute, pour cette femme de 40 ans, un nouveau départ.

Soutenue par ses avocates, Valérie Bacot tient à peine sur ses jambes, mais elle sort libre de la cour d'assises de Saône-et-Loire, vendredi 25 juin. "C'est un nouveau combat maintenant, pour toutes les autres femmes et toutes les maltraitances. Merci", a-t-elle déclaré, avant de se dire "vidée mentalement et physiquement." La mère de 40 ans est condamnée à quatre ans de prison, dont trois avec sursis pour le meurtre de son mari et bourreau. Ayant déjà passé une année en détention provisoire, elle ne retournera pas derrière les barreaux.

"Un pas de géant"

À sa sortie du tribunal, elle a reçu une salve d'applaudissements de la part d'un comité de soutien et d'anonymes, venus saluer son combat. Pas d'acquittement comme demandé par la défense, mais la cour d'assises a entendu les 24 années de coups, de viols et de prostitution forcée, de la part d'un beau-père incestueux, devenu un mari tortionnaire. La présidente a parlé de "terreur" pour évoquer la vie de Valérie Bacot. "On a retenu des notions fondamentales tel que l'emprise, le syndrome de femme battue, et c'est tout ce que je souhaitais (...) on a fait un pas de géant", a déclaré Me Nathalie Tomasini.