Tir mortel d'Alec Baldwin : l'acteur s'exprime pour la première fois depuis l'accident

Sa prise de parole n'était pas prévue. Accompagné de son épouse, Alec Baldwin a été abordé par des journalistes près de chez lui. Hésitant, l'acteur américain a fini par répondre aux questions lorsque l'un d'eux a évoqué le nom de la jeune femme qui a trouvé la mort sur le tournage de son film. "Elle était mon amie. Le jour où on est arrivé, on a dîné tous ensemble avec le réalisateur. On était très proches, très soudés, avant que cette horreur ne se produise", a déclaré Alec Baldwin.



"Les accidents, ça arrive, mais ça, jamais"

Halyna Hutchins, 44 ans, était la directrice photo du western dans lequel jouait Alec Baldwin. C'est pendant des essais que l'acteur a vidé le chargeur de son arme alors que la jeune femme était sur sa trajectoire. Elle a été mortellement touchée et le réalisateur grièvement blessé. Comment un vrai projectile a pu se retrouver dans le pistolet censé être chargé à blanc, comme c'est d'usage au cinéma ? Aujourd'hui, l'acteur n'arrive toujours pas à comprendre. "Les accidents, ça arrive, mais ça, jamais. Il y avait une chance sur des milliards pour que ça arrive."