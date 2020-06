Seine-Saint-Denis : un autre surveillant de collège de Drancy condamné pour proposition sexuelle à un élève

L'homme a été condamné le 5 juin à huit mois de prison avec sursis pour "proposition sexuelle à mineur de 15 ans". Ces révélations interviennent quelques heures après la confirmation de la mise en examen d'un autre surveillant de Drancy pour viol et agression sexuelle sur mineur.

Un surveillant de collège de Drancy (Seine-Saint-Denis) a été condamné, au début du mois de juin, pour "proposition sexuelle à un mineur", révèle France Bleu Paris mardi 23 juin, quelques heures après que le parquet de Bobigny a confirmé, lundi, qu’un premier surveillant de collège de la même ville avait été mis en examen et écroué, le 27 février dernier, pour "viol" et "agression sexuelle sur mineur" sur quatre élèves. On ignore si les deux surveillants rattrapés par la justice exerçaient dans le même établissement scolaire.

D’après les informations recueillies par France Bleu Paris, c’est le 5 juin dernier que ce deuxième surveillant de collège a été condamné pour "proposition sexuelle à mineur de 15 ans" à huit mois de prison, avec un sursis probatoire pendant trois ans.

Le rectorat de Créteil - qui avait annoncé lundi 22 juin la mise en place d’une cellule d’écoute dès l’ouverture de l’enquête concernant les faits commis par le premier surveillant - n’a pas donné de précisions sur ce deuxième cas.