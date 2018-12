Réveillon : ces pétards et feux d'artifice interdits importés d'Allemagne

"Bonjour Monsieur, Gendarmerie nationale !", déclare un gendarme à un couple de conducteurs. À la frontière allemande, près de Vogelgrun dans le Haut-Rhin, les gendarmes contrôlent tous les véhicules. Ils recherchent des pétards et des feux d'artifice, vendus en Allemagne et interdits en France. Les catégories deux et trois sont dangereuses pour l'homme selon la loi française. En posséder est un délit, en une heure, six personnes ont été arrêtées.

Rappel à la loi

"Je ne savais pas qu'il y avait des procès verbaux. Je pensais qu'ils les confisquaient juste", explique un homme. À quelques heures de la soirée du Nouvel An, les opérations coup de poing se multiplient en Alsace. Aujourd'hui, certains écopent d'un rappel à la loi, mais s'il y a récidive dans les deux ans, la peine va jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.

