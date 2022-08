Reportage Prison de Fresnes : loin de la polémique "Kohlantess", les rats et les conditions d'hygiène douteuses de l'établissement au cœur des préoccupations

Après la polémique sur le jeu "Kohlantess" organisé fin juillet au sein de la prison de Fresnes (Val-de-Marne), le délabrement de l'établissement et les conditions de vie de détention posent question. franceinfo a pu visiter le centre pénitentiaire avec son directeur et la députée Renaissance de l'Isère, Caroline Abadie.

"Nous, on n'a pas fait Kohlantess, on n'a pas fait de karting !" : la polémique était bien présente derrière les barreaux de la part de détenus, qui n'hésitaient à le dire haut et fort à la vue du micro de franceinfo. Alors que la prison de Fresnes a été mise sous le feu des projecteurs suite à la polémique du jeu "Kohlantess" organisé au sein de l'établissement en juillet dernier, il semble que cet événement ne reflète pas la réalité des lieux.



"Je comprends l'émoi mais Fresnes, ce n'est pas ça", se défend ainsi le directeur Jimmy Delliste, que franceinfo a pu rencontrer, sur place lors de la visite de Caroline Abadie, la député Renaissance de l'Isère, et vice-présidente de la commission des lois, mercredi 24 août. "Fresnes, c'est aussi des activités de yoga, de peinture, d'éducation nationale, travail, ateliers... Ça a peut-être offert une journée aux détenus, sous la canicule, qui ne sont pas des conditions de détention idéales, on ne peut pas le nier", tempère ainsi l'élue.

Une cellule de la prison de Fresnes, le 24 août 2022. (LAURIANE DELANOE / RADIO FRANCE)

Cette visite parlementaire était surtout l'occasion pour l'élue Renaissance - déjà venue à plusieurs reprises ces dernières années - de voir l'état des cellules et des douches de ce centre pénitentiaire de Fresnes, et ses conditions de vies vétustes. Construite en 1898, il y a plus de 120 ans, les conditions de vie au sein de cette prison sont mauvaises : l'endroit est très bruyant, entre bruits métalliques des grilles, des clés qui résonnent, le brouhaha des détenus dans les bâtiments. Il y a aussi le bruit des travaux, dès l'entrée de l'établissement et jusque dans les petites cours de promenade, en cours de rénovation. L'Etat a en effet été condamné à rénover ces cours par le tribunal administratif de Melun en 2016, confirmé en 2021.

"Les douches sont sales !"

Des travaux qui se déroulent juste sous les fenêtres de certains détenus. Mais ce ne sont pas ces chantiers qui les gênent le plus : selon des détenus interrogés, les conditions d'hygiènes et d'intimité sont déplorables. Certains n'hésitent pas à nous interpeller avec toute une liste de problèmes quotidiens : "On veut des douches personnelles !", "Au lieu d'agrandir les cours, rajoutez des douches", "Les douches sont sales !", "Il n'y a même pas de porte pour les toilettes des cellules...". Ils bénéficient de douche trois fois par semaine, cinq minutes chacun, dans des salles de bains communes.

Une vue des douches collectives de la prison de Fresnes, le 24 août 2022. (LAURIANE DELANOE / RADIO FRANCE)

Et puis, il y a des rats. Nous avons pu en croiser un, au détour d'une cours. Ils prolifèrent à cause des déchets alimentaires, malgré le nettoyage quotidien, et des fuites d’eau très nombreuses dans le bâtiment. L'occasion pour le directeur Jimmy Delliste de reconnaître des difficultés à "lutter contre la prolifération des rats", avant de regretter l'absence de réfrigérateur dans les cellules à cause des "circuits électriques", ou encore de s'inquiéter "d'une remontée en effectif dans les mois ou années qui viennent" alors que, depuis le premier confinement, il n'y a plus que deux détenus maximum par cellule dans sa prison.