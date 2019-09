Police : polémique après une agression à Paris

Une femme témoin d’une agression est encore très choquée par ce qui lui est arrivé. Lundi 19 août, elle accuse un policier de l'avoir violentée au cours de l'intervention. "Vous faites le 17 (...) vous essayez de secourir la victime (...) et après vous vous retrouvez violentée pas par les agresseurs, mais par un policier", déplore-t-elle. Il est 22 heures dans une rue du 17e arrondissement parisien. Une femme se fait violemment frapper sous ses yeux. Elle essaie de la protéger tout en appelant la police. L'intervention dérape : elle dit être agressée par l'un des policiers. "Il ne voulait pas me lâcher. Plus je lui demandais de me lâcher et plus il me serrait, d'où la grosse marque rouge que j'ai au niveau de la gorge", ajoute-t-elle.

Versions contradictoires

Certains passants ont assisté à la scène et confirment la version livrée par la quadragénaire. "Cette femme se retrouve prise par le col par l'un des policiers et elle crie très très fort. Elle se débat (...) et juste avant de la lâcher, il lui donne un coup violent au tibia", détaille un témoin. Côté police, la version est tout autre : la femme aurait perturbé l'intervention et aurait même cassé le pouce de l'agent, provoquant 10 jours d'ITT. La femme qui maintient être une victime a été renvoyée en correctionnelle pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Elle a porté plainte auprès de l'IGPN, la police des polices.

Le JT

Les autres sujets du JT